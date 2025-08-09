Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» оформила переход самого результативного игрока «Ниццы» прошлого сезона

«Астон Вилла» оформила переход самого результативного игрока «Ниццы» прошлого сезона
Комментарии

Ивуарийский нападающий Эванн Гессан перешёл из французской «Ниццы» в «Астон Виллу», сообщается на сайте английского клуба.

Срок соглашения с 24-летним форвардом не уточняется, как и сумма перехода игрока.

Гессан — воспитанник «Ниццы». В минувшем сезоне он стал самым результативным игроком команды в чемпионате Франции, забив 12 мячей и сделав девять голевых передач в 33 матчах первенства.

Также в активе Гессана 10 матчей за основную сборную Кот-д’Ивуара и один забитый мяч.

В 1-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» примет «Ньюкасл», встреча состоится 16 августа и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Материалы по теме
В топ-лигах больше нет заметных французских тренеров. Куда они пропали и почему?
В топ-лигах больше нет заметных французских тренеров. Куда они пропали и почему?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android