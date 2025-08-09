«Астон Вилла» оформила переход самого результативного игрока «Ниццы» прошлого сезона

Ивуарийский нападающий Эванн Гессан перешёл из французской «Ниццы» в «Астон Виллу», сообщается на сайте английского клуба.

Срок соглашения с 24-летним форвардом не уточняется, как и сумма перехода игрока.

Гессан — воспитанник «Ниццы». В минувшем сезоне он стал самым результативным игроком команды в чемпионате Франции, забив 12 мячей и сделав девять голевых передач в 33 матчах первенства.

Также в активе Гессана 10 матчей за основную сборную Кот-д’Ивуара и один забитый мяч.

В 1-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» примет «Ньюкасл», встреча состоится 16 августа и начнётся в 14:30 по московскому времени.