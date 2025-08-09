«Манчестер Юнайтед» официально представил Шешко фанатам на стадионе «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» представил новоиспечённого нападающего команды Беньямина Шешко на домашнем стадионе «Олд Траффорд» перед товарищеским матчем с «Фиорентиной».

«Красные дьяволы» объявили о переходе словенского футболиста из «Лейпцига» в субботу, 9 августа. Он подписал контракт, рассчитанный до июня 2030 года. Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего форварда за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

