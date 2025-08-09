Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» официально представил Шешко фанатам на стадионе «Олд Траффорд»

Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» представил новоиспечённого нападающего команды Беньямина Шешко на домашнем стадионе «Олд Траффорд» перед товарищеским матчем с «Фиорентиной».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2-й тайм
1 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 8'     1:1 Госенс – 25'    

«Красные дьяволы» объявили о переходе словенского футболиста из «Лейпцига» в субботу, 9 августа. Он подписал контракт, рассчитанный до июня 2030 года. Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего форварда за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

