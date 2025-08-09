«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в матче РПЛ с отменённым пенальти и удалением

Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.

На 17-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт после подачи с углового. На 62-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль восстановил равенство в счёте. На 75-й минуте Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики». Решение было изменено после вмешательства VAR. На 90+1-й минуте полузащитник самарцев Сергей Бабкин получил красную карточку.

После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и третье место соответственно. Выше располагается «Локомотив», у которого девять очков в трёх турах.