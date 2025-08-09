Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Балтика: результат матча 9 августа 2025, счет 1:1, 4-й тур РПЛ 2025/2026

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в матче РПЛ с отменённым пенальти и удалением
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17'     1:1 Хиль – 62'    
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет

На 17-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт после подачи с углового. На 62-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль восстановил равенство в счёте. На 75-й минуте Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики». Решение было изменено после вмешательства VAR. На 90+1-й минуте полузащитник самарцев Сергей Бабкин получил красную карточку.

После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и третье место соответственно. Выше располагается «Локомотив», у которого девять очков в трёх турах.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА разносит «Рубин»! А Круговой забил и оформил ассист в первом тайме! LIVE
Live
ЦСКА разносит «Рубин»! А Круговой забил и оформил ассист в первом тайме! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android