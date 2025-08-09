Скидки
Главная Футбол Новости

Родина — Арсенал Тула: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги 2025/2026 начнется в 18:30 мск

«Родина» — «Арсенал» Тула: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 18:30
Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Pari Первой лиги, в котором встретятся московская «Родина» и тульский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Галимов из Екатеринбурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Арсенал Т
Тула
После трёх туров чемпионата России «Родина» набрала одно очко и идёт 14-й в таблице чемпионата. Ранее команду покинул главный тренер Зоран Желькович. Туляки с пятью очками в трёх матчах занимают седьмое место.

В минувшем туре «Родина» на выезде проиграла «Уралу» (1:2), «Арсенал» в гостях победил «Черноморец» (2:1).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Новости. Футбол
