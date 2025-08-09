Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» может подписать ещё двух игроков до конца лета — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания ещё двух футболистов до конца летнего трансферного окна, которое закроется 1 сентября. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хотел бы приобретения нового вратаря и опорного полузащитника.

Манкунианцы изучили стоимость потенциальной сделки по покупке полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Ранее «Манчестер Юнайтед» интересовался голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой и вратарём «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом. Подчёркивается, что дальнейшие трансферы клуба будут во многом зависеть от продаж имеющихся игроков.

Нынешним летом английский гранд приобрёл нападающих Матеуса Кунью, Брайна Мбемо и Беньямина Шешко.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: