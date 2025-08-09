Ильзат Ахметов получил первую жёлтую карточку в «Крыльях», он ещё не дебютировал за клуб

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов получил первую жёлтую карточку в новой команде в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», не появляясь на поле. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт — 1:1.

На 64-й минуте Ахметов во время разминки выразил недовольство решением судьи. Рафаэль Шафеев показал запасному игроку жёлтую карточку. В оставшиеся минуты хавбек на поле не появился. Таким образом, первое предупреждение в новом клубе у футболиста случилось раньше официального дебюта.

Ильзат Ахметов перебрался в «Крылья Советов» из «Зенита» на правах аренды в среду, 6 августа. В матче с «Балтикой» полузащитник впервые попал в заявку самарцев. В минувшем розыгрыше РПЛ на его счету 53 минуты в пяти матчах за «Зенит» и ни одного результативного действия.