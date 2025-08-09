Скидки
Слот заявил, что планирует использовать Фримпонга в «Ливерпуле» в качестве замены Салаха

Слот заявил, что планирует использовать Фримпонга в «Ливерпуле» в качестве замены Салаха
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что иногда планирует использовать новичка команды Жереми Фримпонга в качестве замены Мохамеда Салаха.

«Мы приобрели Жереми Фримпонга, потому что думаем, что он может играть на позиции правого фулбека, но я также считаю и чувствую, что он может сыграть и на позиции правого вингера. Мы думали о том, что у нас не будет Мо (Мохамеда Салаха) примерно шесть матчей (из-за Кубка африканский наций), но в Премьер-лиге это довольно много, особенно если учесть его игру в прошлом сезоне.

Подписание Жереми Фримпонга было обусловлено несколькими причинами, но одна из них заключалась в том, что он мог бы заменить Мо, если бы Мо не играл. У меня есть и другие варианты замены Мо, но Жереми, безусловно, один из них», — приводит слова Слота сайт «Ливерпуля».

