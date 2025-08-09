Фото: игрок «Балтики» с ленточки не забил гол в ворота «Крыльев Советов»
Поделиться
Защитник «Балтики» Сергей Варатынов попал в штангу, нанося удар с ленточки ворот «Крыльев Советов» на 71-й минуте очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). В момент этого эпизода счёт в игре был 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17' 1:1 Хиль – 62'
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет
После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и третье место соответственно.
В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 9 августа 2025
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:19
-
15:17
-
15:17
-
15:08
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:33
-
14:31
-
14:22
-
14:17
-
14:08
-
14:07
-
13:51
-
13:50
-
13:41
-
13:39