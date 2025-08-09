Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: игрок «Балтики» с ленточки не забил гол в ворота «Крыльев Советов»

Фото: игрок «Балтики» с ленточки не забил гол в ворота «Крыльев Советов»
Комментарии

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов попал в штангу, нанося удар с ленточки ворот «Крыльев Советов» на 71-й минуте очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). В момент этого эпизода счёт в игре был 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17'     1:1 Хиль – 62'    
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет

После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и третье место соответственно.

В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.

Комментарии
