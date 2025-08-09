Фото: игрок «Балтики» с ленточки не забил гол в ворота «Крыльев Советов»

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов попал в штангу, нанося удар с ленточки ворот «Крыльев Советов» на 71-й минуте очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). В момент этого эпизода счёт в игре был 1:1.

После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и третье место соответственно.

В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.

