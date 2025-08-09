Скидки
Футбол Новости

Слот подтвердил, что Нуньес близок к уходу из «Ливерпуля»

Слот подтвердил, что Нуньес близок к уходу из «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что уругвайский нападающий Дарвин Нуньес близок к уходу из клуба. Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» достиг соглашения с «Ливерпулем» по трансферу форварда. Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году.

«Недавно мы подписали Экитике, он отлично себя проявляет. Мы очень довольны составом, и у нас есть все основания для радости, ведь в прошлом сезоне мы выиграли чемпионат. Да, некоторые игроки ушли, но мы также приобрели новых футболистов, а также молодёжь играет хорошо.

На данный момент Дарвин Нуньес действительно может уйти, но контракт ещё не подписан, так что нужно подождать, возможно, несколько дней, прежде чем это завершится. Но шансы на его уход действительно есть», — приводит слова Слота сайт «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Нуньес принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Слот заявил, что планирует использовать Фримпонга в «Ливерпуле» в качестве замены Салаха
