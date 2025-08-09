«Ювентус» может включить Влаховича в сделку по покупке Тонали у «Ньюкасла» — GdS

«Ювентус» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Туринский клуб рассматривает вариант с включением в потенциальную сделку форварда Душана Влаховича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «старая синьора» может воспользоваться неопределённостью нападающего Александера Исака относительно будущего в стане «сорок». При этом в «Ювентусе» понимают, что им будет трудно приобрести Тонали.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме Официально «Марсель» объявил о трансфере Тимоти Веа из «Ювентуса»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: