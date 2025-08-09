«Ахмат» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров чемпионата России грозненская команда не набрала ни одного очка и занимает 13-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» минимально уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

«Ахмат» проведёт первый матч под руководством нового тренера Станислава Черчесова. Специалист сменил в должности Александра Сторожука.