Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Рубин»: Круговой укрепил преимущество хозяев на 29-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'    

На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой.

Ранее, на седьмой минуте, счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов.

После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
