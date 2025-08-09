ЦСКА — «Рубин»: Круговой укрепил преимущество хозяев на 29-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой.

Ранее, на седьмой минуте, счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов.

После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: