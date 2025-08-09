Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Локомотива» Бакаев выделил одного игрока «Спартака» перед очным матчем в РПЛ

Хавбек «Локомотива» Бакаев выделил одного игрока «Спартака» перед очным матчем в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Локомотив», назвал сильнейшего, по своему мнению, игрока красно-белых перед дерби в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кого бы выделили в стане соперника?
— У них отличная команда, хорошие исполнители. По-другому и не может быть. Выделю Барко, интересный футболист по своим качествам, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 12 голов и семь результативных передач в 27 матчах РПЛ. Зелимхан Бакаев присоединился к «Локомотиву» перед стартом сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне
Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android