Хавбек «Локомотива» Бакаев выделил одного игрока «Спартака» перед очным матчем в РПЛ

Воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Локомотив», назвал сильнейшего, по своему мнению, игрока красно-белых перед дерби в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Кого бы выделили в стане соперника?

— У них отличная команда, хорошие исполнители. По-другому и не может быть. Выделю Барко, интересный футболист по своим качествам, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 12 голов и семь результативных передач в 27 матчах РПЛ. Зелимхан Бакаев присоединился к «Локомотиву» перед стартом сезона-2025/2026.