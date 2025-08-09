Скидки
Сёмин считает, что спортдиректора «Спартака» не совсем хорошо знают российский футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что спортивные директора «Спартака» не лучшим образом знают отечественный футбол и Мир Российскую Премьер-Лигу.

«В «Спартаке» в последнее время меняется столько спортивных директоров, а все они, как я думаю, не совсем хорошо знают российский футбол и Российскую Премьер-Лигу. А все сделанные [крупные] денежные покупки, как мы видим по результатам команды, пока не играют никакой роли. Значит, надо искать какие-то новые пути. Наверное, всем в «Спартаке» сейчас надо успокоиться. Потому что то, что происходит внутри команды и клуба, играет громадную роль на футбольном поле», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

С января 2024 года должность спортивного директора московского клуба занимает Фрэнсис Кахигао. С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года этот пост занимал Томаш Амарал. С сентября 2022 года по декабрь 2023 года — Пол Эшуорт.

После трёх туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда Станковича набрала четыре очка и занимает 11-е место. Сегодня, 9 августа, красно-белые встретятся с «Локомотивом» в матче 4-го тура РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

