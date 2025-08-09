Скидки
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт: результат матча 9 августа 2025, счет 1:2, 20-й тур Китайская Суперлига 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Шанхай Порт», но всё ещё лидирует в чемпионате Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура чемпионата Китая между лидерами турнира «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае. Подопечные российского тренера Леонида Слуцкого потерпели поражение со счётом 1:2.

Китай — Суперлига . 20-й тур
09 августа 2025, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 2
Шанхай Порт
Шанхай
0:1 Gabrielzinho – 27'     0:2 Насименто – 46'     1:2 Чань – 55'    

На 27-й минуте бразильский вингер Габриэльзиньо вывел «Шанхай Порт» вперёд. На 46-й минуте его соотечественник Леонардо Насименто забил второй мяч номинальных гостей. На 55-й минуте «Шанхай Шэньхуа» сократил отставание в счёте благодаря голу защитника Шиничи Чань.

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, несмотря на поражение, продолжает лидировать в чемпионской гонке китайской Суперлиги. У команды 45 очков в 20 турах. «Шанхай Порт» сократил отставание до одного очка за 10 матчей до финиша. У команды 44 очка. Тройку лидеров замыкает «Чэнду Жунчэн» с 43 очками.

Календарь Суперлиги Китая сезона-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги Китая сезона-2025/2026
