«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Шанхай Порт», но всё ещё лидирует в чемпионате Китая

Завершился матч 20-го тура чемпионата Китая между лидерами турнира «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае. Подопечные российского тренера Леонида Слуцкого потерпели поражение со счётом 1:2.

На 27-й минуте бразильский вингер Габриэльзиньо вывел «Шанхай Порт» вперёд. На 46-й минуте его соотечественник Леонардо Насименто забил второй мяч номинальных гостей. На 55-й минуте «Шанхай Шэньхуа» сократил отставание в счёте благодаря голу защитника Шиничи Чань.

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, несмотря на поражение, продолжает лидировать в чемпионской гонке китайской Суперлиги. У команды 45 очков в 20 турах. «Шанхай Порт» сократил отставание до одного очка за 10 матчей до финиша. У команды 44 очка. Тройку лидеров замыкает «Чэнду Жунчэн» с 43 очками.