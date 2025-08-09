Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА — «Рубин»: Даку сократил отставание в счёте на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сократил отставание в счёте.

Ранее, на седьмой минуте, счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов. На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой. На 33-й минуте центральный защитник красно-синих Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного.

После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.

