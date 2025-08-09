«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Дуарте, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Гарсия.

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

