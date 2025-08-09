«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фиорентиной» в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч между английским «Манчестер Юнайтед» и итальянской «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встреча закончилась результативной ничьей — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 8' 1:1 Госенс – 25'
На восьмой минуте швейцарский полузащитник гостей Симон Зом открыл счёт с передачи форварда Альберта Гудмундссона. На 25-й минуте латераль «Фиорентины» Робин Госенс отправил мяч в собственные ворота.
В 1-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Арсеналом». Игра назначена на воскресенье, 17 августа. Итальянская Серия А начнётся для «Фиорентины» выездным матчем с «Кальяри» в воскресенье, 24 августа.
Комментарии
- 9 августа 2025
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:03
-
17:02
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:27
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:19
-
15:17
-
15:17