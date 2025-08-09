Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Фиорентина: результат матча 9 августа 2025, счет 1:1, Товарищеский матч 2025

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фиорентиной» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч между английским «Манчестер Юнайтед» и итальянской «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встреча закончилась результативной ничьей — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 8'     1:1 Госенс – 25'    

На восьмой минуте швейцарский полузащитник гостей Симон Зом открыл счёт с передачи форварда Альберта Гудмундссона. На 25-й минуте латераль «Фиорентины» Робин Госенс отправил мяч в собственные ворота.

В 1-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Арсеналом». Игра назначена на воскресенье, 17 августа. Итальянская Серия А начнётся для «Фиорентины» выездным матчем с «Кальяри» в воскресенье, 24 августа.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Локомотив» — «Спартак», Черчесов против «Зенита» и бокс
Топ-события субботы: «Локомотив» — «Спартак», Черчесов против «Зенита» и бокс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android