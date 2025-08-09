«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фиорентиной» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между английским «Манчестер Юнайтед» и итальянской «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встреча закончилась результативной ничьей — 1:1.

На восьмой минуте швейцарский полузащитник гостей Симон Зом открыл счёт с передачи форварда Альберта Гудмундссона. На 25-й минуте латераль «Фиорентины» Робин Госенс отправил мяч в собственные ворота.

В 1-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Арсеналом». Игра назначена на воскресенье, 17 августа. Итальянская Серия А начнётся для «Фиорентины» выездным матчем с «Кальяри» в воскресенье, 24 августа.