Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился мнением о матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
«100% наиграли на победу. Все расстроены, но двигаемся дальше. «Крылья» очень хорошо начали, был быстрый ритм игры. Потом привыкли к этому ритму и взяли инициативу в свои руки.
Пересмотрел момент в телефоне с незасчитанным голом. Забили чистый гол. Была обоюдная борьба с нападающим. Надо было дождаться окончания момента и не свистеть раньше времени», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.
