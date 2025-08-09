Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
18:00 Мск
Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился мнением о матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17'     1:1 Хиль – 62'    
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет

«100% наиграли на победу. Все расстроены, но двигаемся дальше. «Крылья» очень хорошо начали, был быстрый ритм игры. Потом привыкли к этому ритму и взяли инициативу в свои руки.

Пересмотрел момент в телефоне с незасчитанным голом. Забили чистый гол. Была обоюдная борьба с нападающим. Надо было дождаться окончания момента и не свистеть раньше времени», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.

Фото: игрок «Балтики» с ленточки не забил гол в ворота «Крыльев Советов»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
