Канчельскис включил Вендела в число лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел входит в число лучших легионеров в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, Вендел, конечно, входит в число лучших легионеров РПЛ. В целом в наш чемпионат много хороших иностранцев приезжало. Как и нехороших тоже (смеётся). Поэтому Вендел — это точно один из тех легионеров, кто не испортил историю иностранцев в РПЛ. В топ-15 или топ-20 он, однозначно, входит», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Венделу 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне 27-летний хавбек забил два мяча и сделал 13 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах.

Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.