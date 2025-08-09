Скидки
Главная Футбол Новости

Талалаев — о ничьей с «Крыльями»: некоторым игрокам надо сходить в церковь — четыре штанги

Талалаев — о ничьей с «Крыльями»: некоторым игрокам надо сходить в церковь — четыре штанги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17'     1:1 Хиль – 62'    
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет

«Я считаю, что результат зависит от качества. Было продемонстрировано хорошее качество. Есть прогресс в качестве игры, понимании на поле и в состоянии игроков. Над реализацией моментов надо работать.

Некоторым игрокам надо сходить в церковь, потому что четыре штанги. Не забываем, с кем мы играли. Обидно, что с определённых моментов, которые наработаны, мы пропускаем. Есть пища для размышления, досада от недобора очков. Футбольный бог дал возможность увезти очки. Буквально 10 дней назад у нас всё было по-другому. Будем анализировать, в каком направлении двигаться», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Самые титулованные футбольные клубы России:

