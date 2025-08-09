Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Самошников и Пиняев пропустят матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» по медицинским показаниям

Футболисты московского «Локомотива» Илья Самошников и Сергей Пиняев не примут участия в матче 4-го тура МИР РПЛ со «Спартаком», сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» опубликовал состав на игру без Самошникова и Пиняева в заявке. Игра на «РЖД Арене» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Без изменений по сравнению с предыдущим матчем. Тимофеев вернулся в строй, Самошников и Пиняев отсутствуют по медицинским показаниям», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).