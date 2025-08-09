Скидки
Главная Футбол Новости

«Челябинск» победил ульяновскую «Волгу» и выиграл третий матч на старте сезона Первой лиги

Комментарии

«Челябинск» одержал победу над ульяновской «Волгой» в матче 4-го тура Лиги Pari. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Эза – 6'    

Единственный гол на шестой минуте забил Вильфрид Эза.

Команда Романа Пилипчука выиграла третий из четырёх стартовых матчей чемпионата и идёт третьей в турнирной таблице. Лидирует екатеринбургский «Урал» (девять очков), вторым идёт воронежский «Факел», команды ещё не провели матчи в 4-м туре. «Волга» с одним набранным очком располагается на 17-м месте.

В следующем туре 17 августа «Челябинск» сыграет на выезде с ещё одним новичком лиги — костромским «Спартаком», «Волга» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».

Календарь Первой лиги
Таблица Первой лиги
