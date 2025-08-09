ЦСКА — «Рубин»: Мусаев забил пятый мяч в ворота казанцев
В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент выхода новости счёт в игре 5:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7' 2:0 Круговой – 29' 3:0 Дивеев – 33' 3:1 Даку – 40' 4:1 Глебов – 44' 5:1 Мусаев – 56'
На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый мяч в ворота казанского «Рубина».
После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.
В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.
