ЦСКА — «Рубин»: Мусаев забил пятый мяч в ворота казанцев

В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент выхода новости счёт в игре 5:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый мяч в ворота казанского «Рубина».

После трёх туров чемпионата России красно-синие набрали пять очков и занимают восьмое место. Казанская команда заработала семь очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а «Рубин» победил «Сочи» со счётом 2:1.