Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Эден Азар мог перейти в «ПСЖ»

Комментарии

Бывший крайний нападающий «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что ранее он мог перейти в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» пытался [подписать меня], я всегда был в хороших отношениях с Нассером [Аль-Хелаифи] (президент «Пари Сен-Жермен». — Прим. «Чемпионата»). Во время моего последнего сезона в «Лилле» я посетил одну из игр «ПСЖ», мне нравился Париж. Но я просто не хотел оставаться в Лиге 1. Я сделал себе имя в «Лилле», из уважения к этому клубу я не смог бы играть против него и забивать ему голы. Это было бы неправильно», — приводит слова Азара Tribal Football со ссылкой на Zack en roue libre.

