Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 11-17 августа

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий. Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 11 по 17 августа.

11 августа, понедельник, 21:45 – футбол: Лига 2 (Франция), «Амьен» – «Реймс»;

12 августа, вторник, 20:00 – футбол: Лига чемпионов, «Фенербахче» – «Фейеноорд»;

13 августа, среда, 14:00 – баскетбол: ФИБА Кубок Азии, 1/4 финала;

13 августа, среда, 19:00 – баскетбол: ФИБА Кубок Азии, 1/4 финала;

14 августа, четверг, 17:00 – футбол: Лига конференций, «Астана» – «Лозанна»;

14 августа, четверг, 22:00 – футбол: Лига конференций, «Хайберниан» – «Партизан»;

15 августа, пятница, 16:00 – волейбол: FIVB Пляжный Про тур, Элит16. Монреаль;

16 августа, суббота, 14:00 – баскетбол: ФИБА Кубок Азии, 1/2 финала;

16 августа, суббота, 21:30 – футбол: товарищеский матч, «Интер» – «Олимпиакос»;

17 августа, воскресенье, 14:00 – баскетбол: ФИБА Кубок Азии, матч за третье место;

17 августа, воскресенье, 18:15 – футбол: Лига 1 (Франция), «Анже» – «Париж».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Непобитые рекорды в спорте: