Владимир Быстров рассказал, что его не устраивает в игре «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что его не устраивает в игре команды из Санкт-Петербурга, а также высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Мне не нравится такой пассивный футбол. Вот это катание мяча, держание вокруг штрафной — все эти бразильские штучки. Мне нравятся быстрые атаки, прострелы, открывания за спину. Давайте так — нравится скоростной футбол. Не нравится, когда Сантос садится пятым защитником в оборону.

На мой взгляд, Богданыч (Сергей Семак. — Прим. «Чемпионата») тоже немножко «поплыл». Вендел то приезжает, то уезжает, а его ставят. С заменами. С Глушенковым не всё гладко. Много можно перечислить. Дркушич почему в составе?» — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В первых трёх турах Мир Российской Премьер-Лиги у «Зенита» победа над «Ростовом» (2:1) и две ничьих — с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Сергея Семака победили «Ахмат» (2:1). В 4-м туре РПЛ команда встретится с грозненцами на «Ахмат Арене» 9 августа.