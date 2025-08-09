39-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 600-й матч в чемпионатах России по футболу. В эти минуты завершается матч 4-го тура МИР РПЛ между ЦСКА и казанским «Рубином». ЦСКА выигрывает со счётом 5:1. Акинфеев вышел на поле в стартовом составе. Эта игра стала для него 600-й в национальном первенстве, в 265 матчах голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

Всего в 600 играх чемпионата России Акинфеев пропустил 500 мячей, учитывая пропущенный гол от Мирлинда Даку в сегодняшнем матче.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Вратарь выступает за основную команду армейцев с 2003 года, с 2008-го — капитан команды. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе голкипера с ЦСКА есть победа в Кубке УЕФА.