39-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 600-й матч в чемпионатах России по футболу. В эти минуты завершается матч 4-го тура МИР РПЛ между ЦСКА и казанским «Рубином». ЦСКА выигрывает со счётом 5:1. Акинфеев вышел на поле в стартовом составе. Эта игра стала для него 600-й в национальном первенстве, в 265 матчах голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.
Всего в 600 играх чемпионата России Акинфеев пропустил 500 мячей, учитывая пропущенный гол от Мирлинда Даку в сегодняшнем матче.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Вратарь выступает за основную команду армейцев с 2003 года, с 2008-го — капитан команды. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз стал чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе голкипера с ЦСКА есть победа в Кубке УЕФА.
- 9 августа 2025
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:03
-
17:02
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:27
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:19
-
15:17
-
15:17