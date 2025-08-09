Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Спартак»: арбитр после просмотра VAR отменил пенальти в пользу красно-белых

«Локомотив» — «Спартак»: арбитр после просмотра VAR отменил пенальти в пользу красно-белых
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'    

На 11-й минуте судья Иванов отменил назначенный пенальти в ворота железнодорожников. Изначально арбитр показал на «точку» после того, как разглядел нарушение правил Максима Ненахова на Жедсоне в штрафной площади. Позднее после просмотра VAR решение было отменено. На VAR в этом матче работает Кирилл Левников.

Фото: Кадры телетрансляции «Матч ТВ»

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне
Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android