«Локомотив» — «Спартак»: арбитр после просмотра VAR отменил пенальти в пользу красно-белых

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте судья Иванов отменил назначенный пенальти в ворота железнодорожников. Изначально арбитр показал на «точку» после того, как разглядел нарушение правил Максима Ненахова на Жедсоне в штрафной площади. Позднее после просмотра VAR решение было отменено. На VAR в этом матче работает Кирилл Левников.

Фото: Кадры телетрансляции «Матч ТВ»

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).