Станкович: были определённые ошибки. Надеюсь, матч с «Локомотивом» положит этому конец

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу 4-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом». Игра на «РЖД Арене» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Были определённые ошибки, в том числе и с нашей стороны. В футболе такое случается. Я надеюсь, что этот матч положит этому конец и всё будет хорошо.

— Команду нужно заводить или успокаивать?

— Дерби — это всегда особенный матч. Мы спокойно готовились к игре, потому что ребята прекрасно понимают значимость этого матча.

— «Спартак» будет какой схемой играть в этом матче?

— Вы увидите это в матче. Но сами цифры не имеют большого значения. Значение имеет уверенность в своих силах, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).