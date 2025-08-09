Тренер «Ливерпуля» ван Бронкхорст: хочу как можно скорее поделиться опытом с командой

Тренер «Ливерпуля» Джованни ван Бронкхорст, который входит в штаб Арне Слота, поделился впечатлениями от прибытия в свой нынешний клуб.

«Иногда, когда дело касается нового вызова, можно сразу же почувствовать, подойдёт ли это тебе: присутствует ли у тебя хороший настрой.

С самого начала, когда Арне позвал меня, я был взволнован этим вызовом. Нужно узнать игроков, персонал — в новом для тебя клубе всегда так, но я сразу же понял, в какую команду я прихожу. Пару раз я играл против «Ливерпуля» в качестве футболиста и тренера, поэтому уже понимал, насколько это большой клуб.

Здесь меня очень хорошо встретили, мне не терпится как можно скорее поделиться своим опытом с игроками, с Арне и тренерским штабом, чтобы и дальше этот клуб был успешен», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт «Ливерпуля».