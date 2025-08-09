Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» ван Бронкхорст: хочу как можно скорее поделиться опытом с командой

Тренер «Ливерпуля» ван Бронкхорст: хочу как можно скорее поделиться опытом с командой
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Ливерпуля» Джованни ван Бронкхорст, который входит в штаб Арне Слота, поделился впечатлениями от прибытия в свой нынешний клуб.

«Иногда, когда дело касается нового вызова, можно сразу же почувствовать, подойдёт ли это тебе: присутствует ли у тебя хороший настрой.

С самого начала, когда Арне позвал меня, я был взволнован этим вызовом. Нужно узнать игроков, персонал — в новом для тебя клубе всегда так, но я сразу же понял, в какую команду я прихожу. Пару раз я играл против «Ливерпуля» в качестве футболиста и тренера, поэтому уже понимал, насколько это большой клуб.

Здесь меня очень хорошо встретили, мне не терпится как можно скорее поделиться своим опытом с игроками, с Арне и тренерским штабом, чтобы и дальше этот клуб был успешен», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Слот подтвердил, что Нуньес близок к уходу из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android