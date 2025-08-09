Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Рубин, результат матча 9 августа 2025, счет 5:1, 4-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА со счётом 5:1 разгромил «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Рубин». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

На седьмой минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов. На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой. На 33-й минуте центральный защитник красно-синих Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного — 3:0. На 40-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сократил отставание в счёте. На 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый мяч в ворота «Рубина».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
