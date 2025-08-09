Евгений Алдонин: «Рубин» сыграл высоко и поплатился, ЦСКА выглядел намного мощнее

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу красно-синих в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Армейцы выиграли со счётом 5:1.

«Удивление — результат матча. ЦСКА играл размашисто, быстро. Получилась весёлая игра. «Рубин» сыграл высоко и поплатился за это. ЦСКА выглядел намного мощнее и результативнее. Очень здорово себя проявляют Круговой с Глебовым. Смотреть приятно на ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.