Главная Футбол Новости

Евгений Алдонин: «Рубин» сыграл высоко и поплатился, ЦСКА выглядел намного мощнее

Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу красно-синих в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Армейцы выиграли со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Удивление — результат матча. ЦСКА играл размашисто, быстро. Получилась весёлая игра. «Рубин» сыграл высоко и поплатился за это. ЦСКА выглядел намного мощнее и результативнее. Очень здорово себя проявляют Круговой с Глебовым. Смотреть приятно на ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

