Тренер «Ливерпуля» ван Бронкхорст: меня очень взволновала возможность прийти в этот клуб

Аудио-версия:
Тренер «Ливерпуля» Джованни ван Бронкхорст высказался о своей новой роли в качестве помощника Арне Слота. Ранее сам ван Бронкхорст также работал главным тренером в «Рейнджерс», «Бешикташе» и других командах.

«Разумеется, об этом тоже приходилось думать, ведь до своего прибытия сюда я тренировал 10 лет. Для меня сейчас важнее всего наслаждаться временем там, где я могу работать в замечательной атмосфере, у меня есть возможность работать с качественными футболистами, поэтому мне не пришлось долго думать [о прибытии в «Ливерпуль»].

Я понимал, что тот вызов, который вместе со всеми я здесь приму, — это именно то, чего я хочу. С этим не было проблем, ведь именно здесь я и хотел оказаться, я живу в этом моменте. Меня очень взволновала возможность прийти в этот клуб сейчас, именно этого я и хотел. Нужно полностью посвятить себя делу, это можно отнести ко мне», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт «Ливерпуля».

