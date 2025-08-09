ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 18 матчей

Сегодня, 9 августа, московский ЦСКА разгромил казанский «Рубин» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 18 матчей.

Последнее на данный момент поражение в Российской Премьер-Лиге ЦСКА потерпел в матче 16-го тура сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2) 23 ноября 2024 года.

На седьмой минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов. На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой. На 33-й минуте центральный защитник красно-синих Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного — 3:0. На 40-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сократил отставание в счёте. На 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый мяч в ворота «Рубина».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.