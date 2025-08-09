Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 18 матчей

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, московский ЦСКА разгромил казанский «Рубин» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, армейцы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 18 матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

Последнее на данный момент поражение в Российской Премьер-Лиге ЦСКА потерпел в матче 16-го тура сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2) 23 ноября 2024 года.

На седьмой минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов. На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой. На 33-й минуте центральный защитник красно-синих Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного — 3:0. На 40-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сократил отставание в счёте. На 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый мяч в ворота «Рубина».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

