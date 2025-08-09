Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Рубина» во всех турнирах

ЦСКА прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Рубина» во всех турнирах
Комментарии

Московский ЦСКА прервал беспроигрышную серию казанского «Рубина» из пяти матчей во всех турнирах. Сегодня, 9 августа, армейцы дома разгромили «Рубин» со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

У команды Рашида Рахимова до этой встречи в четырёх матчах РПЛ и Фонбет Кубка России нынешнего сезона было три победы (над «Ахматом» — 2:0, «Сочи» — 2:1 и «Оренбургом» — 2:0) и одна ничья (с «Зенитом» — 2:2). Беспроигрышная серия «Рубина» началась в 30-м туре прошлого розыгрыша РПЛ в матче с «Оренбургом».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

Материалы по теме
ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 18 матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android