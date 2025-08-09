ЦСКА прервал пятиматчевую беспроигрышную серию «Рубина» во всех турнирах

Московский ЦСКА прервал беспроигрышную серию казанского «Рубина» из пяти матчей во всех турнирах. Сегодня, 9 августа, армейцы дома разгромили «Рубин» со счётом 5:1.

У команды Рашида Рахимова до этой встречи в четырёх матчах РПЛ и Фонбет Кубка России нынешнего сезона было три победы (над «Ахматом» — 2:0, «Сочи» — 2:1 и «Оренбургом» — 2:0) и одна ничья (с «Зенитом» — 2:2). Беспроигрышная серия «Рубина» началась в 30-м туре прошлого розыгрыша РПЛ в матче с «Оренбургом».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.