Видео: речь Талалаева в адрес игроков «Балтики» после ничьей с «Крыльями Советов» в РПЛ
Пресс-служба калининградской «Балтики» опубликовала речь главного тренера команды Андрея Талалаева в адрес футболистов после ничьей в матче 4-го тура МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Рахманович – 17' 1:1 Хиль – 62'
Удаления: Бабкин – 90+1' / нет
Видео доступно в телеграм-канале «Балтики».
После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и четвёртое места соответственно.
В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.
