Видео: речь Талалаева в адрес игроков «Балтики» после ничьей с «Крыльями Советов» в РПЛ

Пресс-служба калининградской «Балтики» опубликовала речь главного тренера команды Андрея Талалаева в адрес футболистов после ничьей в матче 4-го тура МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:1.

Видео доступно в телеграм-канале «Балтики».

После четырёх проведённых матчей в активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по восемь набранных очков. Команды занимают в турнирной таблице второе и четвёртое места соответственно.

В следующем туре калининградский клуб встретится с «Локомотивом». Игра состоится 16 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 16 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.