Дивеев — о победе над «Рубином»: наконец-то начали забивать свои моменты

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Интересная игра как с нашей стороны, так и от «Рубина». Наконец-то мы начали забивать свои моменты, это очень здорово. Недавно «Рубин» играл с «Зенитом» и вернулся в игру, проигрывая 0:2, поэтому мыслей, что игра сделана, не было», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.