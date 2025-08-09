Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

Дивеев — о победе над «Рубином»: наконец-то начали забивать свои моменты

Дивеев — о победе над «Рубином»: наконец-то начали забивать свои моменты
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Интересная игра как с нашей стороны, так и от «Рубина». Наконец-то мы начали забивать свои моменты, это очень здорово. Недавно «Рубин» играл с «Зенитом» и вернулся в игру, проигрывая 0:2, поэтому мыслей, что игра сделана, не было», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

