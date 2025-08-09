Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Дивеев: Даку — неприятный нападающий

Защитник ЦСКА Дивеев: Даку — неприятный нападающий
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о нападающем «Рубина» Мирлинде Даку. В прошедшем матче 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (5:1) албанец забил единственный мяч гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Даку — неприятный нападающий. Он очень хорошо открывается за спину, в этом один из лучших», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Даку 27 лет. Он перебрался в «Рубин» в 2023 году. В текущем сезоне Мирлинд отметился пятью голами в пяти матчах за клуб во всех турнирах. Кроме того, в его активе одна результативная передача. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, € 8 млн.

Материалы по теме
ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 18 матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android