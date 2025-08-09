Защитник ЦСКА Дивеев: Даку — неприятный нападающий

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о нападающем «Рубина» Мирлинде Даку. В прошедшем матче 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (5:1) албанец забил единственный мяч гостей.

«Даку — неприятный нападающий. Он очень хорошо открывается за спину, в этом один из лучших», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Даку 27 лет. Он перебрался в «Рубин» в 2023 году. В текущем сезоне Мирлинд отметился пятью голами в пяти матчах за клуб во всех турнирах. Кроме того, в его активе одна результативная передача. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, € 8 млн.