Арбитр Федотов оценил решение судьи отменить пенальти «Локомотиву» в игре со «Спартаком»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение арбитра Сергея Иванова отменить пенальти в ворота «Локомотива» в игре 4-го тура МИР РПЛ со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты. Счёт не открыт — 0:0.

На 11-й минуте судья Иванов отменил ранее назначенный им пенальти в ворота железнодорожников. Изначально арбитр показал на «точку» после того, как разглядел нарушение правил Максима Ненахова на Жедсоне в штрафной площади. Позднее после просмотра VAR решение было отменено. На VAR в этом матче работает Кирилл Левников.

«Иванов ошибся, самостоятельно назначив пенальти. Жедсон был инициатором контакта и сам наступил на ногу сопернику. Это вообще фол в пользу «Локомотива». Если бы он сместился в штрафную ближе – мог бы сам это увидеть, а он остался на линии – и не смог рассмотреть полностью эпизод. Это проблема Иванова. VAR всё исправил, Левников молодец – обязан был вмешаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.