Игрок ЦСКА Глебов прокомментировал дубль в игре с «Рубином»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о дубле в ворота казанского «Рубина» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

«Рады, первый дубль за ЦСКА. Схема больше для меня, я фланговый игрок — это приносит плоды. Сейчас с краю больше возможностей себя показать. Мы с Кругом [Круговым] сами договорились, что будем меняться флангами. Фабио Челестини не против этого. Говорит, если приносит пользу, делайте это.

В ЦСКА семейная атмосфера, несмотря на уход и приход футболистов. Это больше идёт не от тренера, а от футболистов. Любой молодой игрок не попал бы в ЦСКА, если бы не заслуживал этого. Фабио любит молодых и любит с ними работать», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.