Дивеев: посмеялся, что Кахигао заинтересован во мне — «Спартак» и я

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новость о том, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заинтересован в переходе футболиста в стан красно-белых.

«Видел новость, что Кахигао заинтересован во мне. Посмеялся: «Спартак» и я!» — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Защитник был арендован московским клубом у «Уфы» зимой 2019 года. Летом указанного года Дивеев перешёл в ЦСКА на постоянной основе. За этот период 25-летний футболист принял участие в 189 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 8 млн.