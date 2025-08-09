Глебов: ЦСКА претендует на победу в каждом матче

Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:1) высказался о факторах, влияющих на результаты команды.

— Как сказывается малая обойма? Усталость?

— Лучше играть и уставать, чем не играть и не уставать. Любой футболист — профессионал и должен полностью отдаваться на поле. ЦСКА претендует на победу в каждом матче, независимо от соперника. Будем идти от матча к матчу, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.