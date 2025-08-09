Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Лукин прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином»

Матвей Лукин прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином»
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу красно-синих над «Рубином» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

— Не сказать, чтобы была лёгкая игра. Очень рады, что получались комбинации, красивые голы. Владели инициативой много времени. Сегодня все получали удовольствие.

— Как решалось, кто сыграет: ты или Абдулкадыров?
— Как всегда. Тренерский штаб решает. Очень рад выходить на поле и приносить пользу. Нравится, когда мы заряжены — отсюда и результат, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

Материалы по теме
ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 18 матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android