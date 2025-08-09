Матвей Лукин прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу красно-синих над «Рубином» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Не сказать, чтобы была лёгкая игра. Очень рады, что получались комбинации, красивые голы. Владели инициативой много времени. Сегодня все получали удовольствие.

— Как решалось, кто сыграет: ты или Абдулкадыров?

— Как всегда. Тренерский штаб решает. Очень рад выходить на поле и приносить пользу. Нравится, когда мы заряжены — отсюда и результат, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.