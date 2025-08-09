Защитник ЦСКА Лукин высказался об игре против Даку

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от игры против нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в матче этих команд в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Победу со счётом 5:1 в этой встрече одержали армейцы.

«По Даку не было установок. Старались навязывать свой футбол. Конечно, мы знаем, что Даку хороший форвард и делает разницу. Нам надо было всегда быть в концентрации и следить. Сегодня мы справились», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.