Лукин: Глебов забил, потому пусть всегда головой об штангу бьётся

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о моменте в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1), когда футболист красно-синих Кирилл Глебов врезался головой в штангу. Глебов оформил дубль во встрече с казанцами.

— О чём подумал, когда Глебов врезался головой в штангу?

— Главное, что он гол забил. Уже без разницы, чего у него там голова (смеётся). Забил — здорово. Он после этого ещё забил гол, поэтому пускай всегда головой бьётся. Если не будет головой биться, будем сами стучать, чтобы забивал, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.