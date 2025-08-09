Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукин: Глебов забил, потому пусть всегда головой об штангу бьётся

Лукин: Глебов забил, потому пусть всегда головой об штангу бьётся
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о моменте в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1), когда футболист красно-синих Кирилл Глебов врезался головой в штангу. Глебов оформил дубль во встрече с казанцами.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

— О чём подумал, когда Глебов врезался головой в штангу?
— Главное, что он гол забил. Уже без разницы, чего у него там голова (смеётся). Забил — здорово. Он после этого ещё забил гол, поэтому пускай всегда головой бьётся. Если не будет головой биться, будем сами стучать, чтобы забивал, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Лукин высказался об игре против Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android