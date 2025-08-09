Глебов: рад за карьеру Лукина! Надеюсь, у него будут лучшие предложения

Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1) высоко отозвался о своём одноклубнике Матвее Лукине.

«Любой друг, который таковым давно является, будет помогать. Это сказывается и сейчас. Я рад за карьеру Матвея. Ему всего 20, а уже есть предметный интерес. Я буду рад за его решение. Надеюсь, у него будут лучшие предложения. Мы можем после тренировок сказать друг другу: «Ты вообще не футболист». А потом выйти и забить. Любим шутить», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.