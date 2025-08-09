Игрок ЦСКА Мусаев прокомментировал свой гол в матче с «Рубином»

Нападающий ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своём голе в ворота «Рубина» (5:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для команды был не самый важный гол, но важный для меня. Мойзес отдал хорошую передачу, я его поблагодарил. Был шанс забить ещё. При таком счёте соперник разбалансирован, поэтому можно забивать ещё», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В составе армейцев в этой игре также отличились Кирилл Глебов (дубль), Данил Круговой и Игорь Дивеев.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.