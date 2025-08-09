Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рамиро Ди Лусиано в ближайшее время должен вылететь в Москву для перехода в ЦСКА

Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что 21-летний защитник аргентинского «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано в ближайшее время должен вылететь в Москву для перехода в стан красно-синих. Ранее сообщалось, что за Ди Лусиано ЦСКА заплатит € 1,3 млн.

«Рамиро Ди Лусиано в ближайшее время должен вылететь в Москву для прохождения медосмотра», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Лусиано выступает в составе основной команды «Банфилда» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

