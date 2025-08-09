Арбитр Федотов раскритиковал поведение Станковича после гола «Спартака» «Локомотиву»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов критически высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после гола красно-белых в ворота «Локомотива» в матче 4-го тура Мир РПЛ. Команды играют вничью после первого тайма — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. У «Спартака» на 26-й минуте отличился Кристофер Мартинс, замкнувший головой подачу Маркиньоса.

«Некоторые обратили внимание на эпизод с Умяровым в штрафной «Локомотива» – он случился на 24:43. Возможно, там и был фол, нормальных повторов нам не дали. Но «Спартак» забил уже в новой фазе атаки – после этого, возможно, фола мяч пошёл назад, игроки «Локо» опустились за линию мяча – началась новая фаза, в которой «Спартак» и забил.

Я бы тут обратил внимание на другое, а именно – на поведение Станковича и его помощника. После гола Мартинса они, видимо, с сарказмом, стали показывать судье монитор VAR. Это просто неуважение к арбитрам – я не знаю, почему резервный не сказал об этом Иванову. Обоих стоило наказать минимум жёлтой карточкой – это неспортивное поведение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.