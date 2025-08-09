Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов раскритиковал поведение Станковича после гола «Спартака» «Локомотиву»

Арбитр Федотов раскритиковал поведение Станковича после гола «Спартака» «Локомотиву»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский арбитр Игорь Федотов критически высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после гола красно-белых в ворота «Локомотива» в матче 4-го тура Мир РПЛ. Команды играют вничью после первого тайма — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. У «Спартака» на 26-й минуте отличился Кристофер Мартинс, замкнувший головой подачу Маркиньоса.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'    

«Некоторые обратили внимание на эпизод с Умяровым в штрафной «Локомотива» – он случился на 24:43. Возможно, там и был фол, нормальных повторов нам не дали. Но «Спартак» забил уже в новой фазе атаки – после этого, возможно, фола мяч пошёл назад, игроки «Локо» опустились за линию мяча – началась новая фаза, в которой «Спартак» и забил.

Я бы тут обратил внимание на другое, а именно – на поведение Станковича и его помощника. После гола Мартинса они, видимо, с сарказмом, стали показывать судье монитор VAR. Это просто неуважение к арбитрам – я не знаю, почему резервный не сказал об этом Иванову. Обоих стоило наказать минимум жёлтой карточкой – это неспортивное поведение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Спартак»: команды завершили вничью первый тайм матча РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android